Сбербанк подписал обновленный договор по продаже турецкого Denizbank в ОАЭ

Сбербанк России и Emirates NBD объявили о том, что ими подписано соглашение о продаже актива с обновленными условиями, в соответствии с которыми общая стоимость 99,85 процента акций Denizbank составила 15,48 миллиарда турецких лир. При этом собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности равен 15,51 миллиарда турецких лир на 31 декабря 2018 года. Сделка будет закрыта после согласования соответствующими национальными регулирующими органами, закрытие ожидается во втором квартале 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В Сбербанке заявили, что «удовлетворены сделкой» и подчеркнули исключительную ее прозрачность, так как Сбербанк продает Denizbank с серьезной выгодой для себя. Процесс закрытия сделки начался почти год назад. В рамках этого процесса покупатель из ОАЭ — Emirates NBD — занимался получением согласований регуляторов в ряде юрисдикций, и своевременно это сделать не успел. Из-за этого, а также для того, чтобы учесть прибыль Denizbank за 2018 год и отразить изменившуюся ситуацию в Турции, стороны договорились обновить условия сделки.

В итоге условия сделки выгодны для Сбербанка и позволяют ему получить в общей сложности более 5 миллиардов долларов (от продажи акций и возврата ранее предоставленного финансирования). Цена продажи акций равна 15,48 миллиарда турецких лир и рассчитывается по мультипликатору 1.0x к консолидированному капиталу группы Denizbank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 года. Мультипликатор по отношению к капиталу по МСФО на ту же дату равен 1.05х.

«Сумма сделки для Сбербанка позитивна и ее получение в середине года, чему явных препятствий мы не видим, будет дополнительным фактором привлекательности для акций банка», — прокомментировал новость главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Следует заметить, что качество реализуемых активов находится на очень высоком уровне, что подтверждается высокими премиями к турецкому рынку: более 100 процентов к среднерыночным мультипликаторам к капиталу для торгуемых турецких банков и около 50 процентов — к мультипликаторам самых дорогих торгуемых турецких банков (Garanti и AKBank). Цена продажи Denizbank в рублях существенно выше цены покупки этого актива. Результаты в рублях более важны для Сбербанка в сравнении с другими валютами, так как рубль — основная валюта, в которой публикуются и оцениваются его финансовые результаты.

«Условия продажи являются вполне выгодными, что отражается в текущей динамике котировок акций российской компании, которые прибавляют более 2 процентов», — согласен ведущий финансовый советник «БКС Премьер» Антон Берлинер. «Продажа Denizbank, которая длительное время откладывалась из-за долгого согласования регуляторами и напряженного геополитического фона, устраняет неопределенность по поводу завершения сделки и оказывает положительное влияние на капитал Сбербанка», — говорит он.

Если сравнивать параметры сделки с банковским рынком, то и тут налицо выгодность продажи, считают эксперты. В Сбербанке перечислили основные изменения по сравнению с ранее подписанной версией контракта. По словам специалистов банка, цена сделки увеличена с 14,61 миллиарда лир на 15,48 миллиарда, отменен ряд отлагательных и отменительных условий, снижена ответственность Сбербанка по ряду пунктов договора, а расчеты теперь осуществляются в долларах США, однако без фиксации диапазона колебаний курса, как в прежнем договоре. Так что заново подавать повторные ходатайства в регуляторные органы для завершения сделки необходимости нет.