Экономика
 
Последние новости
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
Названы основные ожидания россиян от нового срока Путина
Москвичам укажут места для праздности  
Яростная схватка питона и сколопендры попала на видео
Радевший за друга детства начальник уголовного розыска попался на взятке
Названы причины «провала» испытаний российских ракет
Краснодарцы устыдились массово рванувших за деньгами «Орла и решки» земляков
Тадж-Махал внезапно позеленел  
Жители центра Москвы осадили ретивых автомобилистов  
Великобритания приготовилась ударить по России после выхода из ЕС
Новости партнеров

Сбербанк продал свою «дочку» арабам

Перейти в «Мою Ленту»

Сбербанк договорился о продаже своей турецкой «дочки» Denizbank банку Emirates NBD из Объединенных Арабских Эмиратов за 3,2 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 22 мая, говорится в совместном сообщении кредитных организаций.

Цена определена исходя из размера собственного капитала Denizbank на 31 октября 2017 года.

В январе Сбербанк сообщил, что изучает возможности продажи Denizbank. Летом 2016 года кредитная организация продала 99,5 процента акций своей дочерней компании в Словакии — Sberbank Slovensko — европейской инвестиционной группе Penta Investments.

В 2016 году президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Denizbank удалось вывести из-под санкций США. Подразделение планировалось оградить и от европейских санкций, введенных против кредитной организации в 2014 году.

Сбербанк приобрел Denizbank в 2012 году за 3,5 миллиарда долларов. Этой сделке, которая является крупнейшим приобретением Сбербанка за пределами России, предшествовала покупка австрийского VBI с активами в Европе.

Denizbank — пятый по величине частный банк Турции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика12:4521 мая

Маленький праздник

Владелица салона стиля о том, сколько одежды нужно, чтобы выглядеть красиво
12:27Сегодня

Великобритания приготовилась ударить по России после выхода из ЕС

10:59Сегодня

Власти нашли способ решить проблему российских дорог

10:2714 мая

«Роснефть» сохранила лидерство по объему добычи нефти

Экономика10:5021 мая

Недобросовестный застройщик

Эксперт назвал главную проблему при долевом строительстве жилья
12:16Сегодня

В России показали новые деньги

20:3921 мая

Брат Дерипаски вывел шаурму на биржу

00:2812 мая

Минфин объяснил сокращение расходов на пенсии

Экономика00:0121 мая

Шампур в спину

Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
10:02Сегодня

Банки решили проучить погрязших в кредитах россиян

10:4214 мая

«Роснефть» добыла в первом квартале 17 миллиардов кубометров газа

03:39Сегодня

Lada Priora снимут с конвейера

Россия
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Госдума приняла закон о контрсанкциях против США
Отставку Ройзмана сочли подтверждением эффективности института сити-менеджера
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Трактор раздавил спящую в поле женщину в Башкирии
Глава кубанского села уволился после бунта из-за убийства многодетной матери
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Все материалы
Мир
Яир НетаньяхуМаленький принц
Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
Нью-йоркцев решили подготовить к легализации марихуаны
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
Работающих в Рамадан мусульман сочли опасными для европейцев
Германия возобновит серийный выпуск танков
Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Все материалы
Бывший СССР
Диктатор диктатору брат
Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
В Донбассе взорвали мост
Украина сохранит часть договоров с СНГ
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Киев пожаловался на создающую образ «фашистской Украины» Россию
Канал Порошенко поведал об опасности разговоров на украинском языке в Польше
Все материалы
Экономика
Золото Москвы
У российских олигархов новые проблемы. За них взялся Лондон
Великобритания приготовилась ударить по России после выхода из ЕС
Сбербанк продал свою «дочку» арабам
Власти нашли способ решить проблему российских дорог
В России показали новые деньги
Брат Дерипаски вывел шаурму на биржу
Банки решили проучить погрязших в кредитах россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»
Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Радевший за друга детства начальник уголовного розыска попался на взятке
Россиянин задушил и закопал подругу после попытки приучить ее к труду
В устроенном пьяным гаишником ДТП погибли женщина и ребенок
Банда исламистов пойдет под суд за охоту на силовиков
Все материалы
Наука и техника
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
В чае нашли лекарство от рака
SpaceX показала замену «Союзу»
Американский телеканал сообщил о неудачных испытаниях российских ракет
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
Все материалы
Спорт
Русские горцы
UFC едет в Россию. Кто будет уничтожать гостей столицы в октагоне?
Чемпиона мира и Европы по футболу заподозрили в связях с мафией
Британские фанаты пообещали устроить третью мировую на ЧМ в России
Гонщик подлетел на мотоцикле соперника и избежал аварии «самым безумным» образом
Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля
Месси лишил лучшего нападающего Италии чемпионата мира
«Позорище и убожество»
ЦСКА провалился в «Финале четырех». На российском клубе проклятие?
Все материалы
Культура
«Все это очень страшно»
Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Один раз за «Донбасс»
Кто победил на 71-м Каннском фестивале
Рэперша сфотографировалась голой и пожаловалась на «пост-сосковый мир»
Умер автор самого популярного поп-символа
Рэпер Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек со словом «нигга»
Умерла актриса из «Шерлока Холмса»
Все материалы
Интернет и СМИ
Глубокое погружение
Полицейские заливали в сеть тонны детского порно. Все из-за педофилов
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Краснодарцы устыдились массово рванувших за деньгами «Орла и решки» земляков
Дикие кошки наорали друг на друга и прославились
Хозяйка устроила умирающему от рака псу незабываемые последние дни
Блогера-миллионера избили молотком за таран чужих машин
Телеведущий взбесился из-за жующего жвачку Бекхэма на королевской свадьбе
Все материалы
Ценности
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Россиян поздравили с открытием Крымского моста смартфоном с бриллиантами
Любимый бренд гламурных россиянок выпустил утепленные купальники
Меган Маркл предложила заменить каблуки на тапочки
Все материалы
Путешествия
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
Аварийная посадка вынудила россиян успокоить нервы коньяком
Чернокожие женщины сели за штурвал самолета и устроили праздник
Решена проблема тесноты в самолете
Пьяный турист-англичанин свалился в канал и умер
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Подросток сжег отчий дом за отказ срочно купить ему новый телефон
Бразильянка узнала о беременности во время родов и нарушила закон
Ремонтник вломился в забытую комнату и нашел советскую бомбу
Молодой дельфин проглотил резиновую перчатку и умер
Все материалы
Любимые дизельные внедорожники россиян
Десять популярных машин на «тяжелом топливе», из которых пять — японские
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Дорогая экзотика с пробегом
БТР для охоты, бронированный «Гелик» и другие необычные машины на продажу. Часть 2
План Бэ: тест Bentley Continental GT
Первый тест купе нового поколения
В Великобритании ездит «Шкода» с пробегом 700 тысяч километров
Итальянец сделает из 15-тонного блока мрамора копию Fiat 500
В Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы