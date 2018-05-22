Сбербанк продал свою «дочку» арабам

Сбербанк договорился о продаже своей турецкой «дочки» Denizbank банку Emirates NBD из Объединенных Арабских Эмиратов за 3,2 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 22 мая, говорится в совместном сообщении кредитных организаций.

Цена определена исходя из размера собственного капитала Denizbank на 31 октября 2017 года.

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В январе Сбербанк сообщил, что изучает возможности продажи Denizbank. Летом 2016 года кредитная организация продала 99,5 процента акций своей дочерней компании в Словакии — Sberbank Slovensko — европейской инвестиционной группе Penta Investments.

В 2016 году президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Denizbank удалось вывести из-под санкций США. Подразделение планировалось оградить и от европейских санкций, введенных против кредитной организации в 2014 году.

Сбербанк приобрел Denizbank в 2012 году за 3,5 миллиарда долларов. Этой сделке, которая является крупнейшим приобретением Сбербанка за пределами России, предшествовала покупка австрийского VBI с активами в Европе.

Denizbank — пятый по величине частный банк Турции.

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