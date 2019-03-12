«Аэрофлот» и «Сбербанк-АСТ» подвели итоги сотрудничества в 2018 году

Более 4 тысяч лотов и 98 процентов всех конкурентных процедур в электронной форме компания «Аэрофлот» реализовала на площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», являющегося частью экосистемы Сбербанка. Таковы итоги сотрудничества «Аэрофлота» с электронной торговой площадкой (ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ» за 2018 год, говорится в сообщении перевозчика.

В «Аэрофлоте» отметили, что в минувшем году взаимодействие компаний перешло на качественно новый, беспрецедентный уровень.

При выборе ЭТП авиакомпания прежде всего учитывала надежность оператора, а также готовность к оперативной доработке сервиса под «Аэрофлота» и специфику авиационной индустрии.

По словам заместителя генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, «Аэрофлот «придает большое значение открытости, прозрачности и доступности участия в закупках для широкого круга поставщиков». «Благодаря неуклонному соблюдению основополагающих принципов закупочной деятельности и применению новых тактик при осуществлении закупок "Аэрофлот" в 2018 году достиг беспрецедентной экономии, что позволило компании выполнить задачу по оптимизации расходов. Мы высоко ценим готовность коллег конструктивно реагировать на наши потребности, в том числе осуществлять оперативные доработки системы, продиктованные спецификой авиабизнеса», — подчеркнул Владимир Александров.

Генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев отметил, что «Аэрофлот» проводит существенную работу по повышению эффективности и качества своих закупок. «Совместная работа позволила применить накопленные компетенции нашей площадки в целях дальнейшего совершенствования закупочной деятельности нашего клиента. Благодаря сотрудничеству с ПАО "Аэрофлот", мы настроили дополнительный функционал под задачи компании, что позволило впоследствии предлагать нашим заказчикам расширенный функционал и увеличить базу контрагентов», — заявил он.

В ближайшем будущем «Аэрофлот» и «Сбербанк-АСТ» планируют не только продолжать продуктивную работу, но и расширять сферу взаимодействия. Общая цель компаний заключается в повышении показателей конкурентности, эффективности и открытости электронных торгов.

