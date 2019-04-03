Названы самые удачные инвестиции с начала года

Российская инвесткомпания «Система» и американская соцсеть Facebook стали лидерами роста по итогам биржевых торгов в первом квартале 2019 года, подсчитала инвестиционная компания «Фридом Финанс» в своем докладе (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Бумаги Акционерной финансовой корпорации (АФК) «Система» по итогам первых трех месяцев года подорожали на 19,3 процента — до 9,92 рубля за акцию. На втором месте на российском рынке «Яндекс», подорожавший на 12,5 процента — до 2208 рубля за акцию, на третьем Федеральная сетевая компания (ФСК) с ростом на 11,7 процента — до 0,17 рубля. Также в пятерку вошли Московская биржа (плюс 11,2 процента) и Сбербанк (плюс 10,3 процента).

На американском рынке наибольший рост продемонстрировали акции технологических компаний, таких как Facebook, Netflix, Electronic Arts, Cisco, Garmin. Все они прибавили в цене более 20 процентов, однако для большинства такой рост стал лишь восстановлением ранее утраченных позиций.

Среди валют лидером стал российский рубль, укрепившийся по отношению к доллару на 6,8 процента. Сильнее остальных упали турецкая лира и аргентинский песо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!