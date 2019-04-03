В США захотели заблокировать активы крупнейших банков России

В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях в отношении России в случае вмешательства в американские выборы. Ограничения, в частности, предусматривают блокировку активов крупнейших российских банков. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Внешэкономбанке, Россельхозбанке и Газпромбанке.

Материалы по теме Признак коммунизма Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?

Документ предусматривает и более мягкие меры — ужесточение или запрет на открытие счетов в этих кредитных учреждениях. Помимо этого, в законопроекте говорится о блокировке активов иностранцев, инвестирующих в рынок энергетики России, запрете на въезд в США любым высокопоставленным иностранным политикам и олигархам, которых американская сторона подозревает во вмешательстве в выборы в США. Кроме того, американский Минфин должен будет заблокировать все активы и транзакции организаций, которые связаны с российскими оборонными предприятиями или разведывательным сектором.

Reuters ранее написало, что сенаторы намерены внести в Конгресс законопроект о новых санкциях. Согласно данным агентства, санкции могут быть введены за противоправные действия Москвы во время выборов. Доказывать их факт должен директор американской Национальной разведки — на это ему будет дано 30 дней после любых федеральных выборов в США.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в марте представил итоги расследования связей президента США Дональда Трампа с Россией, которое длилось два года. Как следует из доклада, Мюллеру не удалось доказать сговор Трампа с Россией в ходе президентских выборов 2016 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!