Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам. В настоящее время речь идет только о перевыпущенных картах, но с декабря можно будет заказать и новые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банке и участников рынка.
В Москве стоимость доставки карты составляет 500 рублей. На стадии тестирования заказать карту можно через мобильный банк и на сайте. В полном объеме услугу планируется предоставлять в первом полугодии следующего года, указывают собеседники в банке. Какова будет стоимость доставки для клиентов после полноценного запуска, они не уточнили.
Организация собирается использовать для доставки собственную службу. В банке отметили, что нынешний пилотный проект направлен на изучение востребованности сервиса. Развитие зависит от того, как клиенты оценят услугу.
Эксперты уверены, что доставка карт от Сбербанка будет востребована на рынке, даже если она будет платной. Вместе с тем они сомневаются, что сервис будет доступен по всей России. Управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков предположил, что дистанционные сервисы будут особенно востребованы в небольших городах, где большую сеть отделений держать незачем. Впрочем, в Сбербанка указали, что планов по сокращению филиальной сети у него нет.
Что касается самого процесса доставки, то опрошенных изданием банках ожидают, что на первом этапе Сбербанку придется столкнуться с рядом трудностей. В первую очередь это связано с масштабом банка — придется нанимать большой штат специалистов. Также придется создавать систему приема и обработки, систему контроля, программы обучения и много другое.
Ранее Сбербанк сообщил о создании самого мощного в России суперкомпьютера «Кристофари». Сейчас он 29-й в мире и седьмой в Европе. Его производительность в 2,7 раза выше, чем у суперкомпьютера «Ломоносов 2», прежнего лидера в России.