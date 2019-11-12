Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам. В настоящее время речь идет только о перевыпущенных картах, но с декабря можно будет заказать и новые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банке и участников рынка.

В Москве стоимость доставки карты составляет 500 рублей. На стадии тестирования заказать карту можно через мобильный банк и на сайте. В полном объеме услугу планируется предоставлять в первом полугодии следующего года, указывают собеседники в банке. Какова будет стоимость доставки для клиентов после полноценного запуска, они не уточнили.

Организация собирается использовать для доставки собственную службу. В банке отметили, что нынешний пилотный проект направлен на изучение востребованности сервиса. Развитие зависит от того, как клиенты оценят услугу.

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Эксперты уверены, что доставка карт от Сбербанка будет востребована на рынке, даже если она будет платной. Вместе с тем они сомневаются, что сервис будет доступен по всей России. Управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков предположил, что дистанционные сервисы будут особенно востребованы в небольших городах, где большую сеть отделений держать незачем. Впрочем, в Сбербанка указали, что планов по сокращению филиальной сети у него нет.

Что касается самого процесса доставки, то опрошенных изданием банках ожидают, что на первом этапе Сбербанку придется столкнуться с рядом трудностей. В первую очередь это связано с масштабом банка — придется нанимать большой штат специалистов. Также придется создавать систему приема и обработки, систему контроля, программы обучения и много другое.

Ранее Сбербанк сообщил о создании самого мощного в России суперкомпьютера «Кристофари». Сейчас он 29-й в мире и седьмой в Европе. Его производительность в 2,7 раза выше, чем у суперкомпьютера «Ломоносов 2», прежнего лидера в России.

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