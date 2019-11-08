В России будет создан альянс компаний по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. По его словам, проект будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства. Курировать его будет Минэкономразвития, а в правительстве — вице-премьер Максим Акимов.

«Менее чем за год разработана стратегия развития искусственного интеллекта в России, а теперь шесть компаний и Минэкономразвития решили реализовать одну из главных тем будущего нашей страны», — отметил глава Сбербанка. Он отметил, что альянс будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров.

Напомним, что сегодня Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud презентовали самый мощный в России суперкомпьютер «Кристофари» для решения задач искусственного интеллекта. Как сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» банка Давид Рафаловский, «это главный ингредиент нашего AI-облака. Мы создали его с нашим партнером, компанией Nvidia. Он по текущему уровню 29-й в мире, седьмой в Европе». Его производительность в 2,7 раза выше, чем у суперкомпьютера «Ломоносов 2», который был самым мощным в России до сегодняшнего дня.

Ресурсы «Кристофари» будут доступны с 12 декабря 2019 года пользователям облачного сервиса SberCloud - AI Cloud. Компьютер будет предоставляться в аренду на коммерческой основе. Стоимость — 5750 рублей в минуту при условии, что срок аренды составит 1 сутки. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, когда компьютер не будет использоваться арендаторами, его будут бесплатно давать в пользование ВУЗам и научным структурам.

