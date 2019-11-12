МКБ начал выдавать ипотеку под 4,6 процента годовых

С 12 ноября 2019 года в Московском кредитном банке (МКБ), основным собственником которого является Роман Авдеев, действуют новые ставки по ипотеке. Новый минимум по партнерским программам составляет 4,6 процента годовых. Базовые ставки будут начинаться от 8,2 процента годовых. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

МКБ предлагает одни из самых низких на рынке ставок по ипотечным кредитам. Минимальная сумма займа начинается от 700 тысяч рублей, а первоначальный взнос составляет от 10 процента суммы кредита. Предусмотрено досрочное погашение кредита с первого месяца без штрафов.

Подать предварительную онлайн-заявку можно на сайте МКБ. Банком рассматриваются все источники дохода, в том числе с альтернативной формой подтверждения. После подачи документов клиента сопровождает персональный кредитный менеджер.

«Текущая ситуация на рынке очень выгодна для заемщиков. Рекордно низкие ставки по ипотеке и в целом благоприятная эконмическая ситуация располагают к тому, чтобы решиться на ипотеку в этом году. Сегодня мы в очередной раз снизили ставки по ипотеке в МКБ, что позволяет заемщикам приобрести недвижимость по минимально низкой стоимости кредита — от 4,6 процента годовых», — прокомментировал новость начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

