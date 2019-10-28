МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг

Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH присвоило Московскому кредитному банку (МКБ) ESG (Environmental Social Governance)-рейтинг на уровне BBB. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Такой рейтинг российскому банку присваивается впервые.

Рейтинг ESG является оценкой деятельности компании в трех ключевых сегментах корпоративной социальной ответственности: экология, общество, корпоративное управление и отражает достигнутые банком успехи и перспективы развития в области соблюдения принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в своей деятельности. В этих сегментах МКБ получил следующие оценки: экологическая составляющая на уровне BB [e], социальная — BB [s], корпоративное управление — A [g]. Консолидированная оценка BBB означает, что управление рисками и возможностями, связанными с ESG, в МКБ находится на умеренно высоком уровне.

МКБ разработал и внедрил в стратегию развития ряд положений, соответствующих лучшим мировым практикам ESG, регламентирующим бизнес-процессы. Банк исключил или ограничил финансирование ряда отраслей, не отвечающих требованиям ESG.

В 2019 году впервые в своей практике МКБ выпустил Отчет в области устойчивого развития банка по итогам 2018 года, в котором сообщается о результатах деятельности в области корпоративной социальной ответственности. Также была разработана стратегия в рамках концепции устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. В этом документе МКБ выделил такие приоритетные направления как создание финансовых продуктов, имеющих социальную значимость для государства и общества, содействие экологическим проектам, в перспективе — выпуск «зеленых облигаций».

«Ведение социально ориентированного бизнеса является общемировой тенденцией последних десятилетий — в основу деятельности ведущих мировых компаний заложены принципы КСО, отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Как один из крупнейших частных и системно значимых банков в России, мы понимаем, что своей работой оказываем непосредственное влияние на различные аспекты общества: экономический, социальный, экологический». Банк, добавил он, заинтересован в повышении прозрачности раскрытия информации о результатах деятельности в области устойчивого развития. «Тем важнее для нас получение рейтинга ESG, который свидетельствует о высокой экспертной оценке наших усилий по интеграции принципов ESG в бизнес-стратегию банка», — подчеркнул Владимир Чубарь.