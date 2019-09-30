МКБ выступил организатором размещений облигаций на 68 миллиардов рублей

Московский кредитный банк (МКБ) в сентябре 2019 года выступил организатором размещений облигаций объемом 68 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, 5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций «РУСАЛа» номинальным объемом 15 миллиардов рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25 процента годовых.

13 сентября прошел сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» объемом 10 миллиардов рублей, установлена ставка 1-го купона на уровне 7,4 процента годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55 процента годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,4-7,45 процента годовых.

19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций компании «СУЭК-Финанс» объемом 21 миллиард рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,6-7,7 процента годовых с увеличением объема размещения с 10 до 21 миллиарда рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,5 процента годовых до оферты через 3,5 года.

25 сентября прошел сбор заявок лизинговой компании «Европлан» объемом 5 миллиардов рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8.8 процента годовых. Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 миллиардов рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица.

26 сентября прошел сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по дополнительному выпуску облигаций на 5 милиардов рублей. Цена составила 103 процента от номинала, эффективная доходность — 10,41 процента годовых.

27 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объемом 7 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций составляет пять лет с амортизацией (дюрация около 3,5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75 процента годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8,5 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,77 процента.

МКБ, по данным Cbonds, по итогам восьми месяцев 2019 года вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций. В общей сложности за этот период банк более 40 сделок.