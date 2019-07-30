Банки стали прощать долги россиянам

Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Информацию об этом подтвердили в Райффайзенбанке, банке «Русский стандарт», Тинькофф-банке. Кроме того, пилотные проекты по прощению комиссий планируют ввести в Росбанке и МКБ.

Причинами прощения средств, в частности, называют рост лояльности банков к клиентам и то, что расходы на разбирательство превышают сумму, которую кредитное учреждение может вернуть. Так, старший вице-президент банка «ФК Открытие» Наталья Смирнова пояснила, что полноценное рассмотрение претензии стоит кредитному учреждению 700–800 рублей.

Как отмечает газета, банки автоматизируют систему рассмотрения таких претензий по незначительным спорным суммам, сокращая время до минимума, и подтверждают тенденцию решать их в пользу клиентов. Однако большинство кредитных учреждений к «тотальному прощению» перейти пока не готовы.

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