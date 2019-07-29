В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщают «Известия».

В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом. Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр нарушителей и за анализ клиентов для выявления лиц с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства.

Представители банковского сектора направили эти предложения в Минфин в качестве отзыва на законопроект, который призван устранить необоснованные блокировки счетов. По мнению совета, текущие поправки не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов.

В совете считают, что создание реестра позволит банкам быстрее выявлять подозрительных лиц, а также даст возможность исключать из списка клиентов, которые были реабилитированы. Сейчас же финансовым организациям проще заблокировать счет при наличии подозрительных операций, чем попасть под административное наказание из-за пробелов в законодательстве.

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