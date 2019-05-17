Представители российского бизнеса рассказали о последствиях блокировок счетов

Блокировка счетов в 2018 году ударила по бизнесу сильнее, чем в предшествующие годы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос агентства MAGRAM Market Research по заказу Промсвязьбанка и «Опоры России».

Сообщается, что 20 процентов представителей малого и среднего бизнеса, принявших участие в опросе, признались, что столкнулись с блокировкой счетов в прошлом году. 43 процента из них заявило, что это имело серьезные последствия, для сравнения, в 2017 году таких было 28 процентов.

Как отмечают участники рынка, блокировка ставит под угрозу деньги на счетах и часто приводит к гибели бизнеса. В тоже время, по данным исследования 51 процент блокировок происходит по вине самих предпринимателей. 35 процентов респондентов признались, что не успели оплатить налоги, 10 процентов нарушили правила сдачи деклараций, 6 процентов допустили иные ошибки.

В 16 процентах случаев счета заблокировали по вине контролирующих органов. В 14 процентах — банки не объясняли причину блокировки, в 10 процентах — причиной стали подозрения в отмывании средств.

В 2017 году, по данным «Деловой России», с массовыми отказами проводить операции и блокировкой счетов столкнулось порядка 700 тысяч предпринимателей. Более поздней статистики нет, но, по сообщению Росфинмониторинга, блокировки позволили пресечь вывод в нелегальный оборот более 100 миллиардов рублей.

Ранее «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли заявили, что из-за поправок в Налоговый кодекс небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, при торговле маркированными товарами. В результате, большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена уйти с рынка.

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