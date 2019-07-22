Россияне смогут вывести из страны меньше денег

Платежная система Western Union ввела ограничения на перевод денег из России — до 600 тысяч рублей в одну страну в течение месяца, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Изменения вступают в силу 22 июля. Они продиктованы требованиями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также с январскими рекомендациями Центробанка.

До сих пор российские клиенты Western Union могли отправлять до пяти тысяч долларов за один перевод, ограничения по времени и месту отсутствовали.

Опасения ЦБ, отраженные в рекомендациях, были вызваны тем, что регулятор начал отслеживать подозрительные операции физических лиц по переводу крупных сумм за границу, причем на одни и те же адреса. ЦБ предположил, что бизнесмены могут таким образом оплачивать товары или услуги, избегая валютного контроля.

По данным ЦБ, в 2018 году россияне перевели за границу через платежные системы около 9,5 миллиарда долларов.

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