Российские банки осложнили жизнь клиентам

Российские банки начали применять новый инструмент для блокировки счетов клиентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на столкнувшихся с подобной практикой клиентов банков.

Кредитные организации начали запрашивать информацию о происхождении денег для открытия вклада. Также они выясняют, на что планируется потратить деньги.

Так, один россиянин признался, что копил деньги в МСП Банке, а потом перевел их в МКБ, где от него потребовали объяснить происхождение средств и предоставить выписки из прошлого банка. Также МКБ потребовал в письменном виде пояснить, на что он планирует в дальнейшем использовать деньги.

В аналогичной ситуации оказался и человек, который копил деньги на покупку в одном банке, но вывести их решил через Сбербанк. Спустя неделю после снятия средств его счет был заблокирован, от него потребовали документы о происхождении средств и объяснения, на что он планирует их потратить. Сбербанк пообещал принять решение в течение трех недель. Оба клиента опасаются, что вклады могут заблокировать.

Подобную практику объясняют «антиотмывочным» законом. Как пояснили в Росфинмониторинге, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тысяч рублей, но может заинтересоваться и более мелкими операциями. Мониторинг операций клиентов подтвердили и другие банки из топ-30. В частности, Альфа-банк, «АК Барс», ВТБ.

Ранее сообщалось, что с проблемами при обслуживании в банках столкнулись самозанятые россияне, ставшие с начала года плательщиками нового налога. Их счета блокировались в том числе из-за подозрений в отмывании денег.

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