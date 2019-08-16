МКБ профинансирует крупнейшего дальневосточного производителя энергии

Московский кредитный банк (МКБ) и «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) заключили договор на открытие возобновляемой рамочной кредитной линии до 10 миллиардов рублей. Об этом «Лент.ру» сообщили в пресс-службе банка. МКБ стал победителем в конкурсе ДГК на открытие кредитной линии. Средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании, а также рефинансирования ее кредитного портфеля.

«Банк намерен поддерживать группу "РусГидро" в дальнейшем развитии по основным направлениям. В приоритете банк рассматривает проекты в социально значимых отраслях, таких как производство электроэнергии. Мы планируем принимать активное участие в конкурсах группы по привлечению финансирования и выпуску банковских гарантий и аккредитивов», —прокомментировал сделку директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.

«Дальневосточная генерирующая компания» входит в группу «РусГидро» и является четвертой по величине установленной мощности территориальной генерирующей компанией в России и крупнейшим участником энергетического рынка Дальнего Востока. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока — в среднем 70 процентов.

