Вклад «Мечты» от МКБ стал самым популярным в ноябре

По итогам первой недели после запуска каждый второй вклад, открытый в ноябре в Московском Кредитном банке, стал вкладом «Мечты». Более 15 тысяч клиентов воспользовались данным предложением банка, сообщили в кредитной организации.

В банке также отметили, что оформить вклад можно в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в офисах и терминалах банка до 31 января 2019 года. Предусмотрено пополнение вклада в течение первых 190 дней и две пролонгации. Выплата процентов осуществляется в конце срока действия вклада.

12 ноября 2018 года Московский Кредитный банк представил новый вклад «Мечты» к Новому году. Его можно открыть в рублях или долларах на 380 дней. Доходность по рублевому вкладу составляет 8 процентов годовых.