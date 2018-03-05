«Альфа-Банк» предложил клиентам карту рассрочки #вместоденег

С 5 марта 2018 года в «Альфа-Банке» можно будет оформить карту рассрочки #вместоденег, которая позволит совершать покупки без переплат как в ближайшем супермаркете, так и в интернет-магазине.

Картой рассрочки #вместоденег, которая выпускается совместно с платежной системой Masterсard, можно пользоваться не только на территории России, но и за границей.

Она принимается во всех магазинах, и стоимость покупки по карте не отличается от стоимости покупки за наличные. По карте предоставляется рассрочка на срок до 24 месяцев, ее выпуск и обслуживание бесплатны.

«Альфа-Банк» провел специальное исследование, чтобы определить целевую аудиторию нового продукта. В банке составили портрет возможных пользователей карты и проанализировали их потребности. Это люди среднего возраста, одинокие и семейные пары с детьми. У них высшее или средне-специальное образование, чаще всего это менеджеры среднего звена. Уровень дохода — средний или выше среднего. Они контролируют свой бюджет, разбираются в кредитных продуктах и охотно ими пользуются. Активно пользуются мобильным банковским приложением и интернет-банком.

«За последнее время рынок потребительского кредитования серьезно изменился. Мы видим, что значимая часть потребительских кредитов перешла в рассрочки, что фактически является потребительским кредитом без переплат, а это безусловный плюс, который клиенты высоко ценят», — отметил руководитель блока «Розничный бизнес» «Альфа-Банка» Майкл Тач.

Карты рассрочки, по его словам, — сравнительно новый продукт на рынке потребительского кредитования, однако они вызывают интерес у потребителей, так как позволяют приобретать необходимые товары в рассрочку, не переплачивая проценты за пользование кредитом.

«В отличие от представленных на рынке карт рассрочки, совершать покупки по карте #вместоденег можно в любом магазине, где оплата производится через терминал, а не только в ограниченном числе магазинов партнерской сети банка. Благодаря этому покупатели смогут совершать покупки в тех магазинах, которые являются для них предпочтительными, пользоваться бонусными картами или картами скидок. При этом стоимость покупки по карте #вместоденег такая же, как если бы вы приобретали товар за наличные средства», — пояснил Майкл Тач.

Как карта рассрочки работает просто: клиент покупает товар, стоимость покупки разбивается на одинаковые ежемесячные платежи в зависимости от срока рассрочки. У карты есть лимит — нельзя взять товаров больше, чем его сумма. Каждая новая покупка имеет свой срок рассрочки.

Управлять картой #вместоденег — посмотреть график платежей с детализацией покупок, остаток лимита, дату ближайшего платежа, а также список партнеров и условия рассрочки по ним — можно в мобильном приложении «Альфа-Мобайл».

Также клиент может оформить досрочное погашение рассрочки, для этого достаточно перечислить на карту желаемую сумму. Пополнять карту без комиссии проще всего в мобильном приложении, для этого достаточно сфотографировать карту, с которой планируется перевести средства, и указать сумму. Также пополнить карту без комиссии можно через любой банкомат «Альфа-Банка» или банков-партнеров: Газпромбанк, МКБ, БИНБАНК и Промсвязьбанк.