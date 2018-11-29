Московский кредитный банк выпустил внутрироссийские аккредитивы для ТАЛМЕР

Московский кредитный банк начал работу с системным интегратором и поставщиком ИТ-решений компанией ТАЛМЕР в сфере внутрироссийских аккредитивов. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что продукт дает возможность клиенту закрыть для себя риск непоставки или несвоевременной поставки продукции от российского поставщика.

Поставщиком выступил российский ИТ-дистрибутор, поставляющий оборудование иностранных вендоров. Аккредитив был номинирован в иностранной валюте и при этом исполнялся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Компания также воспользовалась опцией пост-финансирования, получив от МКБ дополнительную отсрочку платежа. Аккредитив с пост-финансированием закрывает полный финансовый цикл для клиента.

«Аккредитивная форма расчетов интересна также поставщику, который закрывает для себя риск неоплаты за товар покупателем, — говорит Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ. — Московский кредитный банк предоставляет для своих клиентов качественный сервис при работе по аккредитивам, включая такие возможности, как пост-финансирование в валюте отличной от валюты аккредитива, дисконтирование. Клиент заключает с банком мультивалютный договор, в рамках которого имеет возможность выпускать аккредитивы в различных валютах, в том числе в рублях».