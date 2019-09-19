Euromoney признал сервис МКБ лучшим

Московский кредитный банк (МКБ) стал обладателем звания «Лучший сервис» (Best Service), согласно исследованию Cash Management Survey — 2019, которое провел британский журнал Euromoney.

Выводы исследования анализировали более 25 тысяч респондентов — казначеев и финансовых директоров крупнейших компаний из разных стран мира. Бизнесмены отвечали на вопросы Euromoney о качестве управления денежными средствами и уровне банковского сервиса.

«Сейчас на рынке наблюдается относительное равенство продуктового ряда и ценовых условий. За счет чего же в этом случае можно выиграть конкурентную борьбу? За счет качества сервиса, быстрой реакции и индивидуального подхода к клиентам. Правильность нашей стратегии отметили в Euromoney», — прокомментировал новость директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

Исследование Cash Management Survey журнала Euromoney считается наиболее репрезентативным и престижным в финансовой среде. МКБ в 2019 году впервые подал заявку на участие в этом исследовании, в котором для каждой страны составляется список банков-кандидатов. Затем аналитики Euromoney исследуют деятельность участников, проводят анкетирование и дают свое заключение.

