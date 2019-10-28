«Дом.рф» снизил ставки по ипотеке

«Дом.рф», один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки, с 28 октября 2019 года улучшил условия по основным программам жилищного кредитования. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Минимальная ставка по программе «Новостройка», в частности, уменьшена на 0,2 процентного пункта, до 8,3 процента годовых. Приобрести жилье на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8 процента годовых, а рефинансировать действующий ипотечный кредит — по ставке от 8,5 процента.

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«Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7 процента, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента)», — отмечается в сообщении. В нем уточняется, что для клиентов, уже имеющих одобрение, ипотечные кредиты будут также выдаваться на новых условиях.

С 1 октября ставки по ипотеке снизил другой ключевой участник российского рынка жилищного кредитования — Сбербанк. Уменьшение составило 0,6 процентного пункта по рефинансированию займов других кредитных организаций и 0,3 процентного пункта для большинства других ипотечных продуктов, реализуемых банком.

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