Сбербанк запустит ипотеку под один процент годовых

Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке на покупку квартир в новостройках, которые финансируются кредитной организацией с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщается на сайте банка.

Базовая ставка для таких квартир будет начинаться от 5,3 процента годовых, ставка по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка — от 3,3 процента годовых. Минимальная ставка — от одного процента годовых — предусмотрена для заемщиков в рамках программ господдержки для семей с двумя и более детьми.

Материалы по теме Высокий сезон В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все

Условия будут действовать на период до ввода новостройки в эксплуатацию — после ввода дома Сбербанк повысит ставку до стандартного уровня. «Мы стремимся снизить финансовую нагрузку для покупателей, которые не могут переехать в новую квартиру до завершения строительства, при этом уже выплачивают ипотеку», — прокомментировал нововведение директор сервиса Сбербанка «ДомКлик» Николай Васев.

В 2019 году Сбербанк неоднократно снижал ставку по ипотеке. Предыдущее снижение было сделано с 1 октября.

С 1 июля 2019-го в России действуют новые правила финансирования девелоперских проектов — по ним застройщики не могут тратить средства дольщиков до ввода ЖК в эксплуатацию. Полученные деньги застройщик должен хранить на специальном эскроу-счете. Предполагается, что финансирование стройки должно вестись за счет собственных средств либо банковских кредитов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru