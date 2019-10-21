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Россияне отвернутся от ипотеки

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Владимир Якушев

В России в ближайшие два-три года может сократиться объем выдачи ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

В ходе конференции, посвященной девелопменту жилой недвижимости, министр сказал, что к концу 2019-го ожидает такой же результат по выдаче ипотеки, как и в прошлом году. «Несмотря на это, мы прогнозируем, что может иметь место снижение объемов в перспективе двух-трех лет, когда придет время ввода объектов, которые должны закладываться сегодня и завтра. То есть уже в новых условиях работы», — заявил Якушев.

За ипотекой стали реже обращаться по ряду причин. Во-первых, из-за обязательного перехода с 1 июля 2019 года на проектное финансирование. Для возведения нового объекта застройщик теперь должен брать деньги у банка, а средства будущих собственников квартир лежат на специальном эскроу-счете до завершения всех работ. В сентябре текущего года, по данным Центробанка, хотя бы один подобный счет был открыт только в 58 процентах регионов страны.

В связи с этим замедлился ввод новых объектов, и в совокупности с ростом цен на жилье и снижением доходов граждан спрос на квартиры упал.

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