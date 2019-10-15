В России снизили ставку по ипотеке для покупателей больших квартир

«Дом.рф», один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки, на 0,2 процентного пункта уменьшил ставку по кредитам для заемщиков, занимающих крупные суммы. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Ставки снижены, в частности, для тех, кто оформляет кредиты на сумму от 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и от 4 миллионов в других регионах страны. Акция рассчитана на покупателей квартир большой площади и действует до 31 декабря 2019-го.

«Наиболее актуальной акция станет для многодетных семей: она позволит приобрести более комфортное жилье без значительного увеличения ежемесячного платежа по кредиту, что, безусловно, является еще одним шагом на пути повышения доступности ипотеки для населения», — отмечается в сообщении.

Согласно ранее опубликованным данным Центробанка, к сентябрю 2019-го задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам достигла 7,1 триллиона рублей. За август этот показатель прибавил 236 миллиардов рублей. Доля просроченной ипотеки при этом осталась на прежнем уровне — 1 процент от всего объема оформленных кредитов.

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