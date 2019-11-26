Сбербанк назвал сумму средней платы за услуги ЖКХ

Траты на услуги ЖКХ среднего российского домохозяйства за девять месяцев текущего года выросли на три процента и составили 3 826 рублей в месяц. При этом в некоторых регионах платежи растут намного быстрее. Такие данные приводятся в исследовании «СберДанных» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных). Сбербанк проанализировал траты россиян на услуги ЖКХ, включив в оценку стоимости траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт.

В целом, трехпроцентный рост стоимости услуг ЖКХ соответствует уровню индексации тарифов, предусмотренной правительством, говорится в сообщении Сбербанка. Что касается регионов, где платежи растут намного быстрее, то, как отмечается в исследовании, превышение объема трат связано с реформой в сфере утилизации отходов («мусорная реформа»), а также с изменением методологии в учете потребления энергии.

Заметно выделяются на общем фоне Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5 и 15,6 процента больше, чем в 2018 году из-за роста тарифов на водоснабжение и водоотведение. При этом, говорится в исследовании, с высокой вероятностью регион останется в «лидерах» рейтинга, так как с 1 декабря 2019 года планируется повышение цен на воду в самом Белгороде, причем сразу на 42 процента.

В Кировской области прирост платежа может быть связан с дополнительными издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре региона.

Также в топ-10 по скорости подорожания ЖКХ попали также Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8,3 процента, что существенно выше Москвы (5,1 процента), хотя для обеих столиц закладывалась примерно одинаковая индексация.

Снижение платежа, по данным аналитиков «СберДанных», зафиксировано в шести регионах: Ульяновской области, Мордовии, Камчатке, Магаданской и Псковской областях, Алтае.

В среднем на оплату услуг ЖКХ российская семья тратит 9 процентов своих доходов, и по сравнению с прошлым годом эта доля не изменилась, отмечает Сбербанк. Однако в ряде регионов она значительно превышает среднюю: жители Рязанской области тратят на оплату услуг 13,1 процента от расходов на потребление, жители Чукотки, Еврейской автономной области и Камчатки — 12,7, 12,6 и 12,6 процента соответственно.

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