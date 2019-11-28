Сбербанк и Cognitive Technologies построят беспилотники

Сбербанк и компания по разработке программного обеспечения Cognitive Technologies создали совместное предприятие Cognitive Pilot, которое будет заниматься развитием беспилотного транспорта в промышленности, сельском хозяйстве и производстве автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сбербанк в новом предприятии получит 30 процентов акций, Сognitive Technologies — 70. Глава Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила, что главной целью проекта является «уменьшение количества жертв на транспорте».

Cognitive Technologies занимается проектами автономных систем управления сельскохозяйственной техникой, железнодорожными локомотивами, трамваями и разработкой компонентов для беспилотных автомобилей. Ранее Сбербанк и Microsoft объявили о запуске программы совместных исследований в области искусственного интеллекта и робототехники.

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