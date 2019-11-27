Глава Сбербанка рассказал о своем главном страхе

Глава Сбербанка Герман Греф назвал предложение сделать совместное селфи своим главным страхом. Об этом он рассказал на встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», трансляцию которой вело принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Если раньше для меня самый страшный вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь — "давай сделаем совместную фотографию". Это, конечно, ужасно просто!» — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, как защитить свои личные данные. Он отметил, что пользователи сами оставляют информацию о себе на различных сайтах, а также любят делать снимки друг с другом.

Ранее 27 ноября сообщалось, что Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка, которая произошла в сентябре. «На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина», — сказал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!