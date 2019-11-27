Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре. Об этом он заявил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», трансляцию которой вело принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Грефа, он полагал, что в этом вопросе важнее выстраивать надежную корпоративную культуру, а не «громоздкие системы» внутреннего контроля. «Я пересмотрел полностью свою точку зрения. Я не хочу быть во власти достаточно значительной части сотрудников, которые имеют допуск к нашим внутренним системам», — добавил глава Сбербанка.

Он также рассказал, что сотрудник организации, по вине которого произошла утечка данных клиентов, готовил преступление три месяца: «испробовал все варианты, нащупал один и его использовал». После этого, как добавил Греф, Сбербанк решил полностью изменить концепцию, усилив надежность внутренней системы банка.

Ранее в ноябре Герман Греф назвал сентябрьскую утечку учетных записей клиентов Сбербанка суровым уроком и пообещал пересмотреть режим доступа и системы защиты данных.

7 октября в Сбербанке уточнили, что сотрудник кредитной организации продал одной из преступных групп через даркнет пять тысяч учетных записей кредитных карт. Третьим лицам утекли данные учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными.

Преступником оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. За данные каждой карты сотрудник 1991 года рождения просил пять рублей.

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