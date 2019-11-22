Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал сентябрьскую утечку учетных записей клиентов банка «суровым уроком». Об этом он заявил журналу Forbes, передает ТАСС.

По его словам, после инцидента был ужесточен контроль над сотрудниками, имеющими доступ к критическим системам. Греф пояснил, что до сих пор банк акцентировался на защите от внешних угроз, и не озаботились защитой от внутреннего предательства. «Нас предал сотрудник, который был нами обучен, а потом, используя все свои знания, решился на преступление. Это, конечно, суровый урок для нас», — отметил он.

Греф пообещал, что Сбербанк и дальше будет пересматривать режим доступа и системы защиты данных клиентов.

7 октября в Сбербанке уточнили, что сотрудник кредитной организации продал одной из преступных групп через даркнет пять тысяч учетных записей кредитных карт. Третьим лицам утекли данные учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными.

Преступником оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. За данные каждой карты 1991 года рождения он просил пять рублей.

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