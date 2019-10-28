UniCredit объявил о масштабной утечке данных

Банк UniCredit объявил об утечке данных клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Речь идет о файле от 2015 года, в котором содержится порядка трех миллионов записей. Уточняется, что «записи содержат только имена, города, номера телефонов и адреса электронной почты» и ограничены только территорией Италии. Когда именно произошла утечка, в банке не уточнили. Одновременно в UniCredit заверили, что злоумышленники не смогли получить доступ к банковским счетам. Банк начал расследование и привлек к этому полицию.

В начале октября Сбербанк сообщил об утечке данных кредитных карт минимум 200 клиентов. Позже банк установил, что данные похитил их руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

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