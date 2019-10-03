Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Банк утверждает, что изучает подлинность информации, которая была распространена для продажи в интернет-ресурсе. В сообщении сказано, что внешний взлом невозможен, так что это был один из сотрудников. Также представители заверили, что угроз средствам клиентов нет.

В распоряжение «Коммерсанта» попал фрагмент базы данных. Издание сообщает о 60 миллионах данных кредитных карт, среди которых 18 миллионов — действующие. Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.

Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях. Всех их обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка. Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян утверждает, что его организация проанализировала около 240 записей из предполагаемых 60 миллионов. По его словам, все данные принадлежат реальным людям. Он отметил, что этим случаем, вероятно, займутся ЦБ, Роскомнадзор и правоохранительные органы.

Источник издания, близкий к ЦБ, рассказал, что утечка данных могла произойти в результате подкупа сотрудников. Судя по текстовому файлу, документ был отправлен из банка. Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных. Эксперты сходятся во мнении, что тот, кто «слил» данные, имел административный доступ.

ЦБ не прокомментировал ситуацию.

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