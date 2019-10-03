Сбербанк раскрыл масштабы утечки данных

В Сбербанке заявили, что утечка данных коснулась кредитных карт нескольких сотен клиентов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном в Facebook.

«В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов», — говорится в сообщении. В Сбербанке заверили, что деньги клиентов в безопасности. «Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Основная версия — преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора», — добавили в компании.

Ранее в четверг, 3 октября, газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке данных клиентов. Источник издания, близкий к ЦБ, рассказал, что это могло произойти в результате подкупа сотрудников. В Сбербанке начали проводить расследование.

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