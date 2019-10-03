Сбербанк указал на виновника утечки данных

Информация об утечке данных 60 миллионов клиентов Сбербанка является некорректной. Такие данные не подтверждаются. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель кредитной организации сообщил, что данные были получены от службы кибербезопасности, а причиной утечки, скорее всего, стали действия одного из сотрудников. Собеседник агентства подчеркнул, что ни взлома, ни хакерской атаки не было. «В числе основных версий — информацию мог получить только сотрудник Сбербанка, имеющий особые административные права», — сказал он. Предположительно, компьютер был разобран и данные с него изъяли.

Об утечке стало известно в четверг, 3 октября. Позднее в тот же день в Сбербанке уточнили, что речь идет о данных по записям карт 200 клиентов.

В настоящее время в банке проводится внутреннее расследование, по поводу случившегося уже обратились в правоохранительные органы и Роскомнадзор.

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