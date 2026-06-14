В Иране раскрыли детали соглашения с США по ядерному оружию

Reuters: Иран в рамках сделки с США согласился отказаться от создания ядерного оружия

Высокопоставленный иранский чиновник раскрыл подробности меморандума Исламской Республики с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам чиновника, в проекте меморандума с США Тегеран согласился не производить и не приобретать ядерное оружие. Также стороны пришли к соглашению о том, что Иран должен разбавить запасы высокообогащенного урана внутри республики.

По информации источника, механизм дальнейших действий будет обсуждаться в течение следующих 60 дней.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи раскрыл ключевые положения соглашения с США. По его словам, согласно меморандуму о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами, стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.