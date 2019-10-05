Найден виновник утечки данных из Сбербанка

Сбербанк выявил сотрудника, пытавшегося осуществить хищение клиентской информации «в корыстных целях». Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает в субботу, 5 октября, РИА Новости.

Согласно результатам внутреннего расследования службы безопасности, им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Отмечается, что он имел доступ к базам данных «в силу выполнения служебных обязанностей».

В организации подчеркнули, что все улики для доказательства преступления были собраны и задокументированы, а сам сотрудник 1991 года рождения дал признательные показания. «Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует», — указано в сообщении.

Об утечке данных Сбербанка стало известно в четверг, 3 октября. Позднее в тот же день в банке уточнили, что речь идет о данных по записям карт 200 клиентов. Уточнялось, что по поводу случившегося уже были направлены обращения в правоохранительные органы и Роскомнадзор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!