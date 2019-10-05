Греф рассказал о наказании для виновного в утечке данных сотрудника

Виновному в утечке данных клиентов сотруднику Сбербанка грозит уголовная ответственность. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Вести в 20:00» на телеканале «Россия 1».

Он рассказал, что сотрудник объяснил свои действия личными причинами. При этом Греф отметил, что сумма, за которую работник пытался продать данные, «не соответствует личным мотивам». За данные каждой карты специалист просил пять рублей, пояснил глава банка. Греф назвал мотив сотрудника корыстным, а его поступок — «внутренним предательством».

Глава банка отказался раскрывать подробности, заявив, что это дело правоохранительных органов и суда. Также Греф добавил, что все 200 карт клиентов уже были перевыпущены.

3 октября Сбербанк сообщил об утечке данных кредитных карт минимум 200 клиентов. Позже банк установил, что данные похитил их руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

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