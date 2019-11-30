Греф назвал главные качества нового российского предпринимателя

В субботу, 30 ноября, Сбербанк совместно со столичным департаментом образования запустил пилотный акселератор для развития навыков предпринимательства у старшеклассников SberZ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ваш самый главный инструмент — самодисциплина», — отметил глава Сбербанка Герман Греф в дополнение к рассказу о когнитивных и социальных навыках на первом занятии со школьниками.

Он подчеркнул, что уже к 2025 году интернетом будут обеспечены все жители Земли. Это приведет, в том числе, и к небывалой прежде конкуренции в технологическом предпринимательстве. Нынешним старшеклассникам, по словам Грефа, нужно быть к этому готовыми.

Глава Сбербанка добавил, что при саморазвитии или смене специализации нельзя ориентироваться только на необходимость. Само ее возникновение, по мнению бизнесмена, свидетельствует о том, что «хвост ситуации уже вас догнал».

«Чтобы вы управляли ситуацией, нужно ежедневно смотреть, что происходит в мире, и производить апгрейд», — резюмировал Греф в разговоре о профессиях будущего.

Он также рассказал школьникам, уже задумывающимся о рисках в бизнесе, что считает негативный жизненный опыт наиболее полезным при условии, если человек способен взять ответственность за неудачу на себя.

Греф объяснил подросткам, что в настоящее время ключевым трендом для предпринимательства является использование технологий для подрыва существующих моделей с помощью нестандартных или ранее незамеченных решений. Однако движение вверх по карьерной лестнице, по его словам, должно всегда подкрепляться наличием должной компетенции.

Участие в проекте принимают ученики 8-11-х классов из четырех школ города Москвы. За четыре месяца работы с опытными бизнесменами и педагогами они научатся создавать свои проекты с нуля. Эксперимент завершится Демо-днем 4 апреля 2020 года. Тогда старшеклассники представят результаты своего труда не только менторам и сверстникам, но и возможным инвесторам, а также получат денежные премии.

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