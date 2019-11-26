Врач дал россиянам совет по поводу оливье и алкоголя на Новый год

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин призвал россиян не переедать в период новогодних праздников и ограничиться слабым алкоголем. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 26 ноября.

«Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать — вот и все. Другой нет альтернативы. Не перепивать и не нажираться», — сказал он.

Врач сравнил рекомендацию принимать ферменты поджелудочной железы с процессом зашивания «старого продырявленного носка гнилыми нитками». По его словам, необходимо просто помнить о завтрашнем дне. «Не пытаться сожрать все на столе в радиусе полутора метров вокруг себя», — пояснил он.

В декабре прошлого года появились данные о том, что россияне начали отказываться от традиционного для новогодних столов блюда — оливье. Сообщалось, что граждане стали отдавать предпочтение более диетическим блюдам. В качестве примера замены приводился греческий салат, который заправляется оливковым маслом.

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