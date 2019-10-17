Борьба с нелегальным алкоголем в России зашла в тупик

Правительство России признало невыполнимым целевой показатель по борьбе с употреблением нелегального алкоголя в 2020-2022 годах. Вместо снижения на 38 процентов предлагается добиться изменения на 15 процентов. Об этом со ссылкой на материал Счетной палаты сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В действующей редакции госпрограммы говорится, что в 2020 году потребление нелегального алкоголя должно сократиться до 2,2 литра на человека. В 2021-м предлагается довести его до 1,9 литра, в 2022-м — до 1,6 литра, а в 2024 — до 1,2 литра.

Однако в Росалкогольрегулировании признали, что достигнуть такой цели невозможно, и предложили скорректировать показатель до реальных значений. Как отмечается в материале, новые нормативы должны к 2022 году привести к снижению потребления алкоголя на душу населения только до 2,2 литра.

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Также после корректировки должны измениться и планы по общему снижению употребления алкоголя. Вместо планируемых 8,35 литра на душу населения в 2022 году предлагается установить планку на 7,75 литра. Доля нелегального алкоголя в те же сроки должна снизиться с 29 процентов до 26.

Это значит, что заложенные в 2010 году в концепции борьбы с алкоголизмом планы выполнены не будут. Документ предполагал, что к 2020 году в стране не останется нелегального алкоголя.

При этом, отмечает издание, оценка объема нелегального алкоголя, который выпивают россияне, затруднена по объективным причинам. В Росалкогольрегулировании считают, что в 2019 году показатель достигнет 2,6 литра. Всемирная организация здравоохранения в 2016 году оценивала его в 3,6 литра. Расчеты Минздрава показывают, что в 2014-2017 годах более половины крепкого алкоголя, который употребляли россияне, было незарегистрированным. Впрочем последняя оценка включает в себя самогон, производство которого для личных нужд не запрещено законом.

Между тем, как выяснила компания FinExpertiza, за десять лет у россиян изменилось предпочтение в алкогольных напитках. Если в 2010 году лидером по объемам абсолютного спирта была водка с 630,4 миллиона литров, а пиво шло вторым с 496 миллионами, то в 2019-м пиво вышло в лидеры — 391,2 миллиона литров против 332,8 миллиона у водки и ликероводочных изделий.

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