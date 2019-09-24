Пиво опередило водку в борьбе за симпатии россиян

Пиво заняло первое место в России среди алкогольных напитков по объемам потребления алкоголя, следует из отчета компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В 2018 году россияне выпили 7,9 миллиарда литров пива, 954 миллиона литров винодельческой продукции, 833 миллиона литров водки и ликероводочных изделий, 169 миллионов литров шампанского и игристых вин, а также 115 миллионов литров коньячных напитков.

Помимо этого, пиво также лидирует по объемам потребляемого абсолютного алкоголя — чистого спирта, содержащегося в напитках разных видов. Чтобы подсчитать его, авторы умножили показатели потребляемых напитков на коэффициенты Росалкогольрегулирования, равные содержанию спирта (крепости).

Для пива и пивных напитков количество абсолютного алкоголя в 2018 году составило 391,2 миллиона литров, для водки и ликероводочных изделий — 332,8 миллиона литров, для винодельческой продукции — 114,5 миллиона литров, для коньяков — 46 миллионов литров, для шампанского и игристых вин — 19 миллионов.

В 2010 году лидером по объемам абсолютного спирта была водка с 630,4 миллиона литров, второе место занимало пиво с 496 миллионами, третье — вино со 124,1 миллиона литров.

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