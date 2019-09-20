Российских мужчин предупредили об опасности алкоголя

В России треть смертей мужчин трудоспособного возраста связана со злоупотреблением спиртным, безопасных доз алкоголя на каждый день не существует. Об этом заявил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов, передает РИА Новости.

По его словам, такие внезапные смерти молодых мужчин, как, например, остановка сердца вследствие его хаотичного сокращения, обычно ассоциированы с алкоголем.

«От 30 до 40 процентов смертей мужчин до 60 лет ассоциированы с алкоголем. Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие — они ассоциированы с алкоголем», — заключил медик.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю. При этом он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять алкоголь.

19 сентября Минздрав сообщил, что есть безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива. При этом эксперты отметили, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количества алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru