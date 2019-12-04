Дешевое шампанское в России станет еще дешевле

К Новому году цены на шампанское массового сегмента в России могут снизиться. В частности, из-за промоакций ретейлеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоз» Дмитрия Вострикова.

Он полагает, что шампанское среднего ценового сегмента будет стоить дешевле, чем в прошлом году. «Цены на более дорогие марки шампанского, вероятнее всего, будут сопоставимы с прошлогодними», — указал Востриков. Одновременно, по словам специалиста, к концу года ожидается рост цен на скоропортящиеся продукты, например куриные яйца. «Своего пика рост цен на яйца может достичь в конце декабря с резким снижением цены в начале года», — указал он.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Ранее в декабре компания Nielsen подвела итоги исследования трат россиян на продукты к праздничному столу. Выяснилось, что в основном к Новому году покупают овощи и фрукты (93 процента опрошенных), сыр (89 процентов), мясо, рыбу и птицу (87 процентов) и мясные продукты (81 процент). Из напитков самым популярным оказались шампанское и игристые вина (84 процента опрошенных), обычное вино выбирают 59 процентов респондентов, водку — 40 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!