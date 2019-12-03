США пригрозили мощно ударить по шампанскому

США могут обложить пошлинами французские товары на 2,4 миллиарда долларов из-за того, что Париж ведет дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера.

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Причиной возмущения США стал закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний. Норма коснулась таких гигантов, как Amazon, Apple, Facebook и Google. В Вашингтоне провели расследование по цифровому налогу и пришли к выводу, что он является «дискриминационным по отношению к компаниям США».

Под американские ограничения могут попасть такие традиционные французские экспортные товары, как сыры, шампанское и косметика. В общей сложности в списке товаров, оказавшихся под угрозой, 63 позиции. Дополнительные пошлины на них могут достигнуть 100 процентов. Помимо Франции, США ведут расследования из-за налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

Французский парламент принял закон о цифровом налоге летом 2019 года. Он составляет три процента и касается прибыли, полученной компаниями после 1 января 2019 года. Налог обязаны платить все компании с оборотом более 750 миллионов евро в мире и 25 миллионов во Франции. Закон также касается компаний, работающих в сфере онлайн-рекламы, интернет-торговли или агрегации информации. В августе американский президент Дональд Трамп уже грозил Франции пошлинами на местные товары из-за цифрового налога, назвав его несправедливым.

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