Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники

Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

Отмечается, что на пиво в предпраздничный период приходится почти 34 процента от всего объема приобретаемых россиянами алкогольных напитков. На второй строчке оказалось шампанское (14,9 процента), на третьей — вино (12, 5 процента). В пятерку лидеров также вошли водка (10,8 процента), коньяк (5,37 процента) и виски (3,3 процента).

Аналитики отмечают, что общий объем покупок алкоголя в предновогодний и постновогодний периоды в России вырастает на 137 процентов от среднегодового значения.

Ранее в декабре компания Nielsen подвела итоги исследования трат россиян на продукты к праздничному столу. Выяснилось, что в основном к Новому году покупают овощи и фрукты (93 процента опрошенных), сыр (89 процентов), мясо, рыбу и птицу (87 процентов) и мясные продукты (81 процент). Из напитков самым популярным оказались шампанское и игристые вина (84 процента опрошенных), обычное вино выбирают 59 процентов респондентов, водку — 40 процентов.

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