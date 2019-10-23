Юных россиян захотели лишить шампанского

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн поддержал предложение запретить продажу детского безалкогольного шампанского. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

По его мнению, газировка под видом игристого вина является своего рода рекламой алкоголя. Это может «подтолкнуть ребенка к употреблению спиртных напитков в дальнейшем», — предположил врач.

В 2016 году депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также предлагал запретить продажу детского шампанского из-за негативного влияния на детей. Тогда пользователи соцсетей предложили дополнить запрет наклейками «Убивает» и «Импотенция» по аналогии с сигаретными пачками, однако многие поддержали инициативу политика.

В 2015 году американский миллиардер Уоррен Баффет раскрыл секрет долголетия. 84-летний инвестор рассказал, что он ежедневно выпивает по пять банок газировки.

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