Онищенко назвали «похитителем Снегурочки» за призыв запретить детское шампанское

В сети обсудили призыв депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко запретить продажу детского шампанского из-за негативного влияния на детей.

В Twitter начали насмехаться над словами депутата и назвали Онищенко «идеальным кандидатом на роль похитителя Снегурочки». «Лучше запретить детский боярышник», — заметил один из них.

Изображение: @gazeta42

«Наклейки сделать на детское шампанское —"Убивает" и "Импотенция"», — добавил юзер с ником Kraser21.

Несмотря на это, многие поддержали позицию депутата и отметили, что детское шампанское — это «огромное вредительство с рассрочкой». «Такое бывает редко, но тут я согласен с Онищенко. К чертям детское шампанское. Даже шутки "пусть обычное бухают" не будет», — поделился пользователь Psychodozer.

Раннее в декабре, Онищенко заявил, что употребление детского шампанского вредно для детей, так как имитирует процесс употребления алкоголя. Он также отметил, что одобряет законопроект о запрете этого напитка, внесенный на рассмотрение в Литве, и призвал россиян учиться у «литовцев». «Никакого детского шампанского. Что такое детское шампанское? Даже если это просто газированная вода, но она имитирует сам процесс питья, это безобразие, мы приучаем ребенка», — возмутился депутат.