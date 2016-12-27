В сети посмеялись над подбирающем воду в цвет одежды модником

Пользователи сети посмеялись над 16-летним Брайном Миланом (Brian Milan), обучающимся на втором курсе одной из средних школ округа Стаффорд (штат Вирджиния), из-за нелепой привычки ежедневно подбирать бутылку с газировкой под цвет одежды.

Первой на модника обратила внимание его одноклассница Хлои Алвес (Chloe Alwes), которая несколько дней подряд тайком фотографировала Милана и опубликовала в Twitter пост с его снимками. «Его напитки и рубашки совпадают по цвету каждый день», — отметила она под фото.

За пять дней твит Алвес набрал более 300 тысяч лайков и 126 тысяч репостов.

Пользователи соцсети окрестили школьника «национальным героем» и величайшим модником всех времен. «Это парень-легенда», — заявил один из них.

Некоторые возмутились шумихой вокруг Милана и отметили, что он не заслуживает того, чтобы называться героем. «Странные классификации у героев: соответствие по цвету воды и рубашки. Как насчет того, чтобы открыть книгу и немного поучиться, герой?» — заметил пользователь с ником Kt catt.

Другие поинтересовались, как бы выглядела одежда «легенды», если бы школьник пришел на урок с бутылкой обычной воды. «Интересно, что он наденет, если будет пить воду?» — задал вопрос юзер Sixties Love.