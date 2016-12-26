Пользователей сети разозлило сравнение Трампа с Иисусом

Пользователи сети увидели в рождественском поздравлении Национального комитета Республиканской партии неуместное сравнение избранного президента Дональда Трампа с Иисусом. Об этом сообщает Time.

В заявлении председатель комитета Райнс Прибус (Reince Priebus) рассуждает о том, что две тысячи лет назад человечество получило шанс на спасение, поскольку «вместе со спасителем родилась новая надежда».

«Подобно тому, как три мудреца принесли в ночь рождения Христа благую весть, это Рождество несет праздник с хорошими новостями для нового короля», — говорится в послании.

Упоминание «нового короля» возмутило американцев. Пользователи сети обрушились с критикой на Прибуса и Республиканскую партию.

«Комитет сравнил "нового короля" Трампа с Иисусом, но что-то мне не кажется, что Иисус был социопатом, мошенником и патологическим лжецом».

«Должно быть, Национальный комитет перепутал Рождество и День дурака, потому что только что сравнил Трампа с Иисусом и объявил его "нашим новым королем"».

«Да, вы прочли это заявление верно: Трампа в буквальном смысле назвали "королем" и сравнили с Иисусом Христом».

Позже спикер Национального комитета Шон Спайсер (Sean Spicer) написал в своем Twitter, что никаких отсылок к Трампу в поздравлении нет.

«Король — это Иисус. Он был рожден в этот день ради нашего спасения. Печально, что вы политизируете святой праздник».

21 декабря журналисты французского информационного агентства AFP (Agence France-Presse) объявили избранного президента США Дональда Трампа самым влиятельным человеком 2016 года. Вторую строчку рейтинга занял российский лидер Владимир Путин, третью — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.