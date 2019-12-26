Россияне оценили уходящий год

Большинство россиян оценили 2019 год как сложный для страны, около трети назвали его хорошим, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Трудным считают уходящий год 43 процента опрошенных, еще 15 процентов сказали, что он был очень тяжелым. Позитивно отнеслись к этому периоду 30 процентов респондентов. Четыре процента заявили, что год оказался удачным.

Личные оценки оказались более оптимистичными. Для 47 процентов участников опроса и их семей 2019-й стал хорошим. Еще 33 процента признались, что он дался им тяжело.

53 процента опрошенных надеются, что в следующем году станет лучше. 43 процента думают, что будет трудно.

Ранее россияне назвали сумму своих расходов на празднование Нового года. В среднем граждане планируют потратить чуть более 10 тысяч рублей на подарки, продукты и другие товары.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!