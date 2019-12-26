Определены расходы россиян на Новый год

Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года чуть более 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

По данным опроса, 4203 рубля будут потрачены на подарки близким, на 3912 рубля будут закуплены продукты для новогоднего стола, 2363 рубля уйдут на другие расходы.

Опрос проводился во всех регионах России в ноябре-декабре 2019 года посредством телефонного опроса. Респондентами стали 1,6 тысячи человек в возрасте старше 18 лет. Допустимая погрешность исследования с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Ранее в декабре стало известно, что россияне не намерены экономить на праздновании Нового года. При этом каждый пятый россиянин будет использовать кредитные средства и залезет в долги, чтобы купить подарки или отправиться в путешествие.

.24 декабря выяснилось, что россияне считают самыми бесполезными новогодними подарками сувениры и символы года, а также мягкие игрушки, весы, мыло и календарь.

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